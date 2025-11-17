Dep. Reyes Colombia Neysa 63, campeón

La Fecha 2 del Torneo Mictlán 2025, dentro de la categoría Estelar Ramiro Leyva de la Liga de Futbol Azteca, se disputó este domingo 16 de noviembre dejando una jornada llena de intensidad, sorpresas y goles que provocaron emociones en cada rincón del campo.

TRIUNFO CERRADO

En uno de los duelos más cerrados de la jornada, Mulas de Moreno logró un triunfo importante por 2-1 ante Abarrotes Muñiz. Los goles del conjunto muleño llegaron gracias a Rodolfo González y Ramón Pérez, quienes aprovecharon sus oportunidades frente al marco. Abarrotes Muñiz descontó por conducto de Diego Armando Rodríguez, pero no le alcanzó para rescatar puntos. El partido fue dirigido por el árbitro Francisco Sierra Martínez, quien mantuvo el orden en un encuentro de mucha fricción.

GRAN TRIUNFO

La campanada del día la dieron los Buitres de Monte Oscuro, quienes se impusieron de manera contundente 3-1 al siempre competitivo Atlético División. El División logró ponerse en ventaja gracias a Jorge Hernández, pero los Buitres reaccionaron con autoridad y remontaron con anotaciones de Luis Capuchino, Israel Méndez y Guadalupe Vázquez, completando una tarde redonda. El silbante Marco Aurelio Velázquez Soto tuvo una actuación firme en un duelo que exigió concentración total.

BUENA VICTORIA

El Real Estanzuela tuvo una actuación convincente al superar 3-1 a Caver, mostrando orden, velocidad y contundencia para quedarse con los tres puntos. Con el arbitraje de Marco Aurelio Velázquez Soto, el Estanzuela impuso condiciones desde el comienzo, frenando el buen momento que Caver había mostrado en fechas anteriores.

GANÓ BIEN

En otro duelo lleno de emociones, Real Saucito se llevó la victoria 4-2 frente al Combinado FM, en un partido repleto de intensidad y llegadas en ambas porterías. El árbitro José Socorro Gómez condujo un encuentro dinámico donde Real Saucito aprovechó su contundencia ofensiva para asegurar su triunfo.

NEYSA 63 CAMPEÓN

El Torneo de Aniversario Azteca 2025 llegó a su punto máximo este domingo 16 de noviembre con una final que cumplió cada una de las expectativas: intensidad, goles, remontadas y un ambiente digno de una auténtica fiesta futbolera. En la cancha, el Dep. Reyes Colombia Neysa 63 se impuso por marcador de 3-2 al aguerrido Atlético de Turrubiartes, levantando el trofeo de campeón ante una afición que no dejó de alentar un solo minuto.

Desde el silbatazo inicial del árbitro central Alfredo Castañón Martínez, acompañado en las bandas por Francisco Sierra y Jesús Ponce, el choque se calentó con llegadas, choques, reclamos, y, sobre todo, con esa entrega que distingue a la Liga de Futbol Azteca. El cuerpo arbitral mantuvo el orden con buen manejo y permitió que ambos equipos ofrecieran su mejor versión.

El Dep. Reyes Colombia Neysa 63 encontró en Jaime Becerra a su motor ofensivo. Becerra se encargó de firmar dos anotaciones que pusieron a vibrar a la tribuna, mientras que Said Zidane Rico agregó un tanto más que terminó siendo determinante para asegurar la corona.

Del otro lado, el Atlético de Turrubiartes no bajó los brazos en ningún momento. Cruz Govea, quien entró desde la banca, aprovechó sus oportunidades para marcar un doblete que apretó el marcador y aumentó la tensión en los minutos finales. Su actuación se llevó los aplausos incluso de aficionados rivales.

El técnico del Dep. Reyes Colombia Neysa 63 mandó a la cancha a: David Ibarra, Jaime Becerra, Emmanuel Ibarra, Fernando Martínez, Miguel Castañón, Gerardo Méndez, Said Zidane Rico, Jesús Casillas, Gerardo Tenorio, César Casillas e Ismael Rodríguez, con ingresos de Mario Tinajero, Alberto Méndez, Jairo Tovar y Héctor Calvillo.

Por su parte, el Atlético de Turrubiartes alineó con: Carlos Rodríguez, Rogelio Faz, Brayan Briceño, Israel Rivera, Martín Blanco, Ian Rodríguez, Brayan Leyva, Jared Noyola, Mario Ruiz, Rodolfo Franco y Moisés Ramos, teniendo como relevos a Brandon Rocha, Cruz Govea, Marcelino Rivera y Carlos Gutiérrez.