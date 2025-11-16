MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Plaza Sendero estrenó este jueves una de las aperturas más esperadas del año: la nueva MacStore, un espacio diseñado para que los potosinos vivan de cerca la experiencia completa del universo Apple.

La tienda abre en plena euforia del Buen Fin y lo hace con un abanico de promociones que difícilmente pasarán desapercibidas.

Desde el primer día, la sucursal sorprende con descuentos especiales de lanzamiento, precios bajos en equipos icónicos y disponibilidad inmediata de los productos más recientes del catálogo Apple.

Entre las ofertas destacadas se encuentran rebajas en iPad, Mac, AirPods, accesorios y varios modelos de iPhone con tarifas muy por debajo de su valor regular.

El nuevo punto de venta también confirma un amplio inventario de dispositivos de última generación, incluyendo iPhone 17 y 17 Pro Max, AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, así como la poderosa MacBook Pro con chip M5 y el nuevo iPad Pro M5, lo que la posiciona como una de las tiendas mejor surtidas en todo el estado.

Además de las promociones del Buen Fin, que alcanzan hasta el 25% en productos seleccionados y atractivas bonificaciones bancarias, MacStore ofrece acceso a programas de financiamiento que permiten adquirir iPhone, iPad, Mac y Apple Watch pagando a meses sin intereses con instituciones participantes.

La nueva MacStore en Plaza Sendero abre sus puertas todos los días de 11:00 a 21:00 horas, lista para recibir a quienes buscan renovar su equipo o descubrir las últimas novedades de Apple.