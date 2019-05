Deportistas mexicanos en problemas con la ley

Jesús "Cabrito" Arellano fue detenido por las autoridades de Nuevo León por el delito de violación de una menor de edad. El ex futbolista Fue llevado al penal de Topo Chico para ser presentado ante un juez.

Esteban Loaiza. El ex beisbolista mexicano fue condenado a tres años de prisión y 5 de libertad condicional por posesión y distribución de drogas. Al terminar su condena, Loaiza será deportado del territorio estadounidense.

Omar "Gato" Ortíz. El ex portero mexicano fue sentenciado a 75 años de prisión tras resultar culpable en la participación de 3 secuestros. Actualmente, el "Gato" cumple su condena en el penal de Topo Chico, lugar a donde fue llevado otro futbolista, "Cabrito" Arellano tras su detención.

Alejandro Molina y Luis Gorocito. Los ex jugadores del Necaxa fueron recluidos luego de que golpearan brutalmente a un hombre a las afueras de un bar, provocando su muerte. Ambos estuvieron en el Cereso de Aguascalientes.

Alejandro Molina quedó en libertad tras cumplir su sentencia de 2 años y 11 meses. Mientras que el uruguayo Luis Gorocito podría cumplir su condena de 4 años y quedar en libertad en el mes de octubre.

"Estrella Dorada Jr". El ex luchador Lázaro Gurrola Gallegos fue sentenciado a 35 años de prisión por su participación en un secuestro en el año 2011.

Christian Bermudez. El futbolista estuvo 15 días en el Reclusorio Norte por incumplimiento de la pensión alimenticia de sus hijos, luego de llegar a un acuerdo con su esposa quedó en libertad.