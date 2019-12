Deportistas que se convirtieron en verdaderos héroes

El director técnico Alex Diego y el delantero Kevin Ramírez se volvieron virales en redes sociales, por evitar que un hombre se ahogara en el mar este sábado, en Cancún, Quintana Roo. Ahora, ambos integrantes del Atlante escribieron sus nombres en la lista de deportistas que se convirtieron en héroes.

En este año, uno de los casos más sonados fue el intento de asalto a jugadores del Arsenal. El bosnio Sead Kolasinac, ante un par de sujetos que portaban un arma blanca, se le fue a los golpes para evitar que agredieran a su colega Mesut Özil, quien se encontraba dentro de la camioneta. Los agresores escaparon en una motocicleta, pero el momento quedó captado por una cámara de vigilancia.

Uno de los más recordados fue el legendario y fallecido Ayrton Senna. En 1992, en Bélgica, el francés Erick Comas se accidentó. Lo perseguía el piloto brasileño, quien no dudó en detener su marcha, para asistir a la estrella de la escudería Ligier Gitanes y sacarlo de su bólido. En 1994, fue Senna quien sufrió un fatal accidente que le arrebató la vida; Comas acudió a la zona del choque - en la curva de Tamburello, en el Gran Premio de San Marino-, pero poco pudo hacer ante la gravedad del impacto.

En 2005, en el futbol mexicano, una oportuna acción del doctor José Luis Serrano le salvó la vida a Vicente Sánchez. En aquel entonces, el jugador del Toluca, mientras encaraba al Guadalajara, sufrió una conmoción cerebral al chocar con el arquero Alfredo Talavera.

En 2016, el alemán Nico Rosberg evitó que un niño se ahogara, en Mónaco. El expiloto de Mercedes jugaba con su pequeña hija en el muelle, cuando se percató que un infante de cinco años de edad no podía salir del agua.

Una de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo sucedió durante un partido de futbol en Ucrania, en 2014. Oleg Gusev, capitán del Zagreb, quedó noqueado tras un choque con el guardameta rival. Jaba Kankava, del Dnipro, rápidamente lo ayudó para evitar la asfixia del jugador caído.

En el mismo año, un acto heroico fue protagonizado por el exfutbolista irlandés Davitt Walsh, quien sacó a un bebé de un automóvil que cayó al lago Swilly. En el vehículo se encontraban cinco personas más, quienes ya no lograron salir.

En 2017, el surfista y campeón mundial Kelly Slater rescató a una mujer y a su bebé de las turbulentas olas de una playa, en Hawaii.

El maliense Amadou Dembélé, atleta militar y campeón de jabalina, arriesgó su vida durante el rescate de rehenes, luego de un ataque yihadista en un hotel en Bamako, en noviembre de 2015; el saldo, 19 muertos.