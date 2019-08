Derrota Club Cuervos Tradicional por 2-1 a Zorros de Tierra Blanca

Con marcador de 2 goles a 1, el Club Cuervos Tradicional venció al Zorros de Tierra Blanca, en partido correspondiente a la jornada once de la actual temporada en la categoría Especial de la Asociación Central de Deportistas de Futbol.

El árbitro fue Eduardo Gutiérrez, los dos goles de los ganadores fueron de Jorge Monreal a los minutos 80 y 85 y por los perdedores anotó Esteban Oliva Cruz al minuto 30.

TRIUNFO CÓMODO

El Deportivo Real Tierra Blanca no tuvo problemas para vencer al Real Madrid Plus con marcador de 5 goles a 2, en donde el nazareno fue Juan Miguel Candia, los goles de los triunfadores fueron de Juan C. Hernández y José Francisco Javier Rivera con 2 goles cada uno; uno más de José G. Nava; por los perdedores anotaron Edwin Ramos y Eloy Salazar.

GANA LA VISITA

EL Deportivo Martínez fue a la casa del Borussia Dortmund y se trajo los puntos en disputa al vencer con cartones de 2 goles a 1, en donde el juez central fue Juan Miguel Candia; los goles de los triunfadores fueron de Ricardo Pérez y Gustavo Leyva; por los perdedores anotó Uriel Gómez.

TRIUNFO MÍNIMO

Con solitaria anotación de Carlos Andrés Gómez al minuto 65 de tiempo corrido, la escuadra del Real Cheix "B" superó al Deportivo Campana, en donde el hombre de negro fue Pedro Lira Figueroa.

VICTORIA HOLGADA

El Deportivo San Luis logró una clara victoria sobre el Combinado Garita que jugó todo el partido con solo 9 jugadores, con marcador de 5 goles a 1, en donde el arbitraje corrió a cargo de Apolonio Escandón, los goles de los triunfadores fueron de David Reyna al minuto 73; dos de Yahir Quiroz a los minutos 36 y 48; otro de Saulo González al 65 y Francisco Cardona al 56; por los perdedores anotó Ángel Cardona al minuto 81.