Desafía Senegal a la CAF y desfila con trofeo

PARÍS.- Los jugadores de Senegal desfilaron el trofeo de la Copa Africana de Naciones frente a miles de aficionados el sábado, pese a la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de despojar al país del título y otorgárselo a Marruecos.

Antes del partido amistoso contra Perú en el Stade de France, los jugadores de Senegal, encabezados por el capitán Kalidou Koulibaly, saltaron al campo con el trofeo como parte de las celebraciones previas al encuentro.

La Federación Senegalesa de Fútbol había anunciado que presentaría el trofeo de la Copa Africana a sus aficionados antes del partido. París cuenta con una importante comunidad senegalesa.

A principios de esta semana, el presidente de la federación senegalesa, Abdoulaye Fall, afirmó en la capital francesa que Senegal fue víctima del "robo administrativo más descaradamente injusto" en la historia del fútbol y prometió que el país defendería el "honor" de sus jugadores ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza.

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Senegal impugnó el sorpresivo fallo de la CAF de la semana pasada que despojó al equipo del título ganado en una caótica final en enero y se lo entregó al país anfitrión, Marruecos.