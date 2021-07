Desafortunado debut de Ariel Holan: León es goleado 4-0 por Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- El técnico argentino Ariel Holan arrancó su aventura en tierra mexicana con el pie izquierdo, pues este sábado su equipo León cayó goleado por 4-0 ante el Pachuca en la primer fecha del Apertura de la Liga MX.

El primer lapso terminó 0-0, y aunque los de la Bella Airosa no tuvieron oportunidades claras frente al arco, sí hubo desatenciones de la defensa leonesa que advertían la desastrosa segunda parte.

Cuando los Tuzos asediaban y estaban dentro del área, Víctor Guzmán llegó de atrás para disparar y tras un desvío el balón entro a las redes por arriba al 58. Y apenas dos minutos después león seguía sacudido por la desventaja, cuando Matías Catalán se encontró con un balón botando en el área tras un corner, y simplemente tuvo que empujar el balón.

Al 74 que Pachuca definió el duelo. Llegó de nueva cuenta Guzmán, ahora en un rechace que quedó fuera del área, y le pegó con parte interna y potencia en un disparo inalcanzable para el arquero Vázquez Mellado. Roberto de la Rosa remató la faena metiendo el cuarto de cabeza, ya hasta el minuto 91.

REACCIONES ENCONTRADAS DE LOS TÉCNICOS

Después de la derrota por goleada ante el Pachuca, Ariel Holan, técnico de León, aceptó que se va preocupado porque su equipo perdió la línea, las formas y se vino el desastre.

"Hasta el gol, a los 15 minutos del segundo tiempo, el juego había sido parejo, con mejores situaciones de gol para nosotros. Antes del gol de Pachuca, teníamos que anotar y cayó el tanto de ellos. Se nos vinieron en dos minutos, dos goles, a partir de ahí vino otro juego. Perdimos la línea de juego y nos desordenamos. Fuimos encima, por achicar el marcador y el Pachuca justificó su triunfo, no hay mucho más que decir".

A pesar de ser la Jornada 1, acepta que hay preocupación: "Me preocupa que el equipo pierda la línea, hay que trabajar mucho para que eso no ocurra, me quedo con los 60 minutos que hicimos y hay que mejorar lo que dejamos de hacer después de los 60 minutos".

"Esto recién comienza, son detalles a mejorar, pero mi equipo fue pocas veces contragolpeado, pero reitero, antes de los 60 minutos hubo un juego aceptable, y después vino otro, además con los cambios no lo pudimos corregir y vinieron muchos desajustes", remató el estratega.

Por su parte, Paulo Pezzolano, técnico del Pachuca, salió feliz de haber ganado su primer juego del torneo, lo que hace mucho tiempo, los Tuzos no conseguían.

"El primer tiempo fue muy parejo, hubieron pocos chances de gol, pero en el segundo salimos a no dejarlos jugar, sabíamos que les iba a costar la cancha, y de ahí nacieron los goles. Aprovechamos espacios, la pelota quieta. Después de muchas temporadas que no ganábamos el primer juego, hoy se respira otra cosa".

La alegría de ganar un partido, "resalta muchas cosas, pero en el primer tiempo pesaron muchas cosas para nosotros, y en el segundo presionamos alto, hubo transiciones rápidas, salimos a ganar el partido y se dio el resultado".

Si hay algo que mejorar, es el tener más el balón: "Me gustó mucho lo que hicimos hoy sin pelota, pero me gustaría ser más protagonista con la pelota en los pies. Hay que mandar con la pelota, el torneo pasado la tuvimos y no nos fue bien. Pero vamos por buen camino".

Sobre la actuación de Víctor Guzmán, autor de dos goles, mencionó: "Con el ´Pocho´ hemos hablado mucho para que agarre su mejor forma física, debe de mejorar la intensidad y eso se lo decimos mucho. Su pretemporada ha sido muy buena, todos los días ha trabajado para llegar a esto, así que debe de mejorar. Tenemos un gran jugador y a una gran persona que debemos de mejorar".

Y también resaltó la actuación del joven portero Carlos Moreno, quien estuvo en lugar de Oscar Ustari: "Carlitos nos tiene contentos, es un portero joven, no hemos dudado de él, siempre habrá algún detalle como todos y tiene una gran ventaja de tener a Ustari, que vamos a ver si puede estar la próxima semana. Es fundamental tener a todos los jugadores".