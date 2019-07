Desagrada a Andrés Guardado mote de "Gigante de la Concacaf"

Luego de ganar la Copa Oro 2019, el volante Andrés Guardado descartó que la Selección Mexicana de Futbol haya recuperado el mote del "Gigante de la Concacaf", ya que para él lo importante es que se trabaje sin presunciones.

"No me gusta ese mote, pero seguiremos trabajando con esa humidad. Demostrar que somos un equipo importante, pero no solo de la Concacaf", declaró a Televisa Deportes.

Afirmó que cumplieron con el objetivo de haber obtenido el campeonato de este certamen, que fue para lo único para lo que trabajaron.

"Fue por lo que vinimos, todo lo que hicimos desde el primer día valía si solo nos llevábamos la copa, en un escenario inolvidable en el clásico de la zona, satisfecho por ese esfuerzo de todo el equipo", apuntó.

A su vez, el mediocampista Jonathan Dos Satos, autor del gol de la diferencia, aceptó estar contento por haber sido decisivo en la definición de este duelo.

"No sé qué decir, estoy feliz de ayudar al equipo, al final todo llega en su momento, gracias a Dios llegó en un partido importante como este", estableció.

El portero Guillermo Ochoa destacó la unión y la responsabilidad de este grupo de jugadores por recuperar la hegemonía del área.

"Somos una selección de jugadores comprometidos, merecíamos el triunfo, lo merecíamos por lo que hicimos en la segunda parte", opinó.

