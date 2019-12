Desaparición de Loros, provoca incertidumbre en el Ascenso MX

Hay incertidumbre en el Ascenso MX. No hay calendario listo ni tampoco fecha para el inicio del torneo. Los cambios en el calendario, ahora con la desaparición de los Loros de Colima debido a la muerte de su dueño Jimmy Goldsmith, aún no se realizan por el comité ejecutivo de la división, y todo esto parece que provocará que el inicio del campeonato se posponga.

Originalmente se tenía pensado que el Clausura 2020, con trece equipos, comenzara el 9 de enero, ahora se pone como fecha tentativa el viernes 27, dejando de lado la idea de jugar los jueves en la noche.

Algunos presidentes de clubes se encuentran a la expectativa de que se realice la reunión con Enrique Bonilla, mandamás del Ascenso, que en menos de un mes ha perdido a dos equipos, primero a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien por falta de capacidad económica prefirió dar un paso al costado, y ahora los Loros.

Las llamadas entre dirigentes son constantes, pero no se puede dar nada aún como oficial. También un posible conflicto con televisoras es tema a tratar.

Mientras el equipos de los Loros que ya fueron notificados que serán liquidados por los familiares de Goldsmith, canceló el juego amistoso que tendría este lunes contra las Chivas Rayadas de Guadalajara.