Desata el Thunder su mejor ataque
El actual campeón se apuntó su mayor cantidad de puntos de la campaña, al ganar al Jazz
OKLAHOMA CITY.- Chet Holmgren anotó 21 puntos, Shai Gilgeous-Alexander sumó 20 y el Thunder de Oklahoma City alcanzó su mayor cifra anotadora de la temporada para aplastar 146-111 al Jazz de Utah el domingo por la noche.
Gilgeous-Alexander no jugó el cuarto periodo, con el Thunder en control absoluto. Amplió a 138 su racha récord de partidos con al menos 20 unidades anotadas.
Cason Wallace registró 16 tantos y Jalen Williams agregó 15 para el Thunder, que amplió a tres partidos su ventaja sobre los Spurs de San Antonio, con cuatro por disputarse en la carrera por el primer puesto de la conferencia de cara a los playoffs. Oklahoma City ha ganado cinco seguidos y 17 de los últimos 18.
El Thunder lanzó para un 58,1% de acierto en tiros de campo y encestó 24 de 45 triples. Esta exhibición de tiro llegó tres noches después de que Oklahoma City arrollara 139-96 a los Lakers de Los Ángeles.
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Oklahoma City ha dominado mientras contiene a los Spurs en la clasificación. La última derrota en casa del Thunder fue el 12 de febrero ante Milwaukee. Perdió por última vez como local con Gilgeous-Alexander en la alineación el 25 de enero ante Toronto.
Brice Sensabaugh anotó 34 puntos y Kyle Filipowski añadió 20 tantos y 14 rebotes para Utah, que perdió por novena vez consecutiva. Cody Williams, hermano de Jalen Williams, fue titular con el Jazz y terminó con ocho puntos y cinco rebotes.
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