Shakira invita a fans a elegir su setlist para el tour 'Las mujeres ya no lloran

Shakira pronto llevará a sus fanáticos a un viaje inolvidable con su tour "Las mujeres ya no lloran", el mismo título de su más reciente álbum, que explora los sentimientos tras una ruptura y celebra el empoderamiento femenino.

La gira está siendo un gran éxito, con entradas que se agotan rápidamente en todo el mundo. Por ejemplo, en México, se anunció este miércoles la sexta fecha en la Ciudad de México.

Para ofrecer una experiencia única, Shakira ha invitado a sus seguidores a participar en una dinámica donde podrán elegir las canciones que desean escuchar en vivo. Aunque la cantante ya tendría algunas opciones en mente, pues ha comenzado a ensayar, los fans podrán incluir sus éxitos favoritos.

Participar es fácil. A través de su perfil en X, Shakira compartió una imagen organizando papelitos de colores en el suelo, mostrando su dedicación al proyecto. Junto a un enlace a su página oficial, escribió: "A partir de hoy pueden crear su 'setlist' ideal y agregar la canción que no puede faltar en esta gira".

Para formar tu propia lista, ingresa al sitio web y completa un formulario con tu nombre, apellido y correo electrónico. Luego, podrás seleccionar tus temas favoritos de una lista que incluye tanto las canciones de "Las mujeres ya no lloran" como éxitos de álbumes anteriores, como "Servicio de lavandería" (Laundry Service). Entre estos se encuentran "Te aviso, te anuncio", "Whenever, Wherever", "Ready for the Good Times", "Te Dejo Madrid", "Nada", "Chantaje", "Perro fiel" (feat. Nicky Jam), "La La La (Brasil 2014)", "Loca por ti", "Sale el sol", "Can’t Remember to Forget You", "Addicted to You", "Devoción", "Waka Waka", "Loca", "Loba", "Lo hecho está hecho" y clásicos como "Ciega, sordomuda".

Las canciones más populares formarán parte del Top 5 y serán incluidas en las fechas confirmadas de la gira. Asimismo, al finalizar tu setlist, te despliega una opción en la que puedes añadir estos temas a una lista en spotify o revisar el repertorio musical que seleccionaste.

¿Cuáles son las fechas en las que Shakira se presentará en México?

12 de marzo - Monterrey - Estadio BBVA

13 de marzo - Monterrey - Estadio BBVA

16 de marzo - Guadalajara - Estadio AKRON

17 de marzo - Guadalajara - Estadio AKRON

19 de marzo - Ciudad de México - Estadio GNP Seguros

21 de marzo - Ciudad de México - Estadio GNP Seguros

23 de marzo - Ciudad de México - Estadio GNP Seguros

25 de marzo - Ciudad de México - Estadio GNP Seguros

27 de marzo - Ciudad de México - Estadio GNP Seguros.