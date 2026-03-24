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Despide Iga Swiatek a su entrenador tras derrota

Por AP

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
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Despide Iga Swiatek a su entrenador tras derrota

MIAMI GARDENS.- Iga Swiatek informó el lunes que se separó de su entrenador Wim Fissette tras su sorprendente eliminación en primera ronda del Abierto de Miami.

En una publicación en Instagram, la número 3 del mundo anunció su ruptura con Wim Fissette, con quien trabajaba desde 2024 y con quien conquistó el año pasado su primer título de Wimbledon.

La polaca de 24 años señaló que había "decidido tomar un camino diferente".

"Estoy agradecida por su apoyo, experiencia y por todo lo que logramos juntos, incluido uno de mis mayores sueños en el deporte", dijo la dueña de seis títulos de Grand Slam.

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Sucumbió en tres sets ante su compatriota Magda Linette, 50 del ranking, en Miami la semana pasada. La derrota puso fin a su racha de 73 victorias consecutivas en debuts de torneo en el circuito.

"Miami fue un desafío para mí. Siento decepción, amargura y responsabilidad por mi rendimiento en la cancha, por supuesto", indicó.

Swiatek aclaró que el resto de su equipo se mantendría sin cambios.

"Sé que hay muchas preguntas, pero les haré saber qué viene después en el momento adecuado. Me estoy tomando una pausa para cuidarme, procesar esta experiencia y prepararme para un nuevo capítulo", detalló.

Fissette ha trabajado con una larga lista de jugadoras de élite que incluye a Naomi Osaka, Kim Clijsters y Victoria Azarenka.

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