Despiden a Jaime Lozano de Pachuca antes de enfrentar a Pumas

Pachuca toma la decisión de despedir a Jaime Lozano antes de su enfrentamiento con Pumas en la Liga MX

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 04:44 p.m.
Despiden a Jaime Lozano de Pachuca antes de enfrentar a Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La etapa de otro técnico mexicano en la Liga MX ha terminado, luego de anunciarse de manera oficial la salida de Jaime Lozano de Pachuca.

El extécnico de la Selección Mexicana, quien llegó al equipo hidalguense en sustitución de Guillermo Almada, dejó al equipo a unas horas de disputar la llave del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX ante Pumas.

Lozano, quien dirigió hace unas horas la fecha 17 del torneo regular -en la que cayó 1-0 ante Santos Laguna- dejó su puesto en común acuerdo con la directiva, que ha comenzado una nueva etapa con miras a la fase final.

"El Club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos. En las próximas horas comunicaremos quién tomará las riendas del primer equipo", se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jaime, quien se despide tras 24 compromisos con los Tuzos y un saldo de ocho triunfos, cuatro empates y 12 derrotas, vio cómo su equipo perdió ritmo tras un gran comienzo, lo que generó que la afición se lanzara contra el estratega.

"Agradecemos profundamente el tiempo que dedicó al proyecto y el esfuerzo que entregó día a día para representar nuestros valores dentro y fuera de la cancha", finaliza el comunicado en redes sociales.

Con la presión de aprovechar la localía, los Tuzos buscarán retomar el camino y luchar por un boleto a la liguilla, enfrentando este miércoles a una golpeada versión de Pumas, que llegará con algunas bajas por lesión.

