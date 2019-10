Despiden a médico Saida Anyul Abud, del Atlético de San Luis Femenil

A través de sus redes sociales, la médico Saida Anyul Abud, que se desempeñaba como doctora del Atlético de San Luis Femenil, anunció que fue cesada del equipo, presuntamente por haberle faltado el respecto a un integrante del cuerpo técnico, situación que ella desmintió a través de Twitter.

En un tuit escribió: "Ya NO soy la doctora del atlético", a lo que los aficionados le cuestionaron los motivos de dicha decisión. En un segundo tuit Anyul Abud respondió: "No hay causa objetiva, l causa fue que le falte al respeto a un integrante del cuerpo técnico ( cosa que OBVIO NO pasó)..." sic.

Hasta el momento la directiva del equipo potosino no ha desmentido la versión de la médico, ni ha emitido ningún posicionamiento al respecto. Cabe destacar que la salida de Anyul Abud se da unas horas antes del encuentro entre el Atlético de San Luis Femenil contra León Femenil, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2019.