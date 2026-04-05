Despierta interés Erik Lira en Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- Erik Lira está en un extraordinario nivel futbolístico, por lo que ha cautivado a cinco clubes europeos de diversas ligas y que comienzan a seguirlo de cerca.

Durante la Fecha FIFA de Marzo, el mediocampista fue uno de los convocados de la Selección Mexicana con mayor nota por su gran actuación frente a Portugal y Bélgica respectivamente. Lo mostrado en estos juegos comenzaron un debate sobre si él debe de ser el titular en la contención tricolor o Edson Álvarez en el Mundial 2026.

¿Cuáles son los cinco clubes europeos interesados en Erik Lira?

Este último año ha sido fenomenal para el jugador del Cruz Azul, quien ya es un auténtico líder dentro del cuadro celeste y también un indispensable en la Selección Mexicana.

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El alto nivel de Lira en club y país lo ha puesto en ojos de cinco equipos del Viejo Continente. De acuerdo con Ekrem Konur, periodista turco de fichajes, el mexicano ya fue monitoreado por: Benfica (Portugal), Valencia, Sevilla (España) y el Feyenoord de Países Bajos.

De igual manera, se ha reportado que el canterano de los Pumas estaría en el radar del RC Lens, actual sublíder da la liga francesa y próximo participante en la UEFA Champions League.

Sin embargo, hasta este momento no existe ningún tipo de oferta por el jugador mexicano del Cruz Azul.