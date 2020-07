Despotrican contra Fox Sports por fallas en la transmisión

El duelo más atractivo de la actividad del lunes de la jornada 1 del torneo Guardianes 2020 lo protagonizan Pachuca y el América. Como es bien sabido, debido a la pandemia por el coronavirus, los estadios de México no podrán recibir a ningún aficionado, por lo que los partidos serán seguidos por televisión.

Pero esto partido se hizo tendencia en redes sociales no por la actividad futbolística, fue por las constantes fallas en su transmisión. La cadena Fox Sports presentó problemas de audio e imagen, además de que se colaba la voz del productor, por lo que los aficionados no tardaron en expresar sus quejas en redes.

Además, las narraciones del comentarista Raúl Orvañanos no son muy bien aceptadas por el público, así que también durante el partido fue criticado por el nivel de sus comentarios junto con Daniel "Ruso" Brailovsky, quien se encontraba desde su casa y se escuchaba cómo servía y bebía.