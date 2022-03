Despreocupa a Ana Guevara las investigaciones de la ASF en Conade

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Después de que Auditoría Superior de la Federación, le exigiera cuentas a Ana Gabriela Guevara, titular la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por la falta de 377 millones de pesos, ella asegura sentirse tranquila y sin preocupaciones.

Al ser cuestionada por el hecho, la titular de la Conade, se rió: "¿Se me nota? Pues no".

"Son observaciones, no son hechos. Estamos solventando las observaciones. El criterio de la observación es ambiguo o sesgado. Es nuestra responsabilidad y así lo marca la ley, que tenemos que sustentar el por qué se hizo. Es un poco de tener paciencia", señaló Guevara.

Y agregó: "Eso no acredita lo que mediáticamente se la ha querido dar, un desvío o un tema de corrupción. Solo son observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación y todavía hay camino por recorrer".

La ASF en su informe de la cuenta pública de 2020, dio detalles de las cosas que debe explicar la titular de la Conade.

Entre las que destacan: adjudicaciones directas en la contratación de bienes y servicios, sin justificar la excepción al procedimiento de licitación pública, la compra de bienes tecnológicos sin tener infraestructura, la falta de verificación de Comprobantes Fiscales Digitales así como el pagó con recursos públicos a personas físicas que no son miembros activos del Sistema Nacional del Deporte, y a algunos que no se acreditó ser profesionistas, entre otras cosas.