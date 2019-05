Destaca De la Rosa en Off Road de Fresnillo, Zac.

La pista conocida como "El Hoyo" de Fresnillo, Zacatecas fue donde Montserrat de la Rosa brilló con su auto en competencia de Off Road de pista logrando la tercera posición de su categoría, en la que enfrentó a puros varones y que hace que su posición final sea aún más de resaltar y de destacar.

Esta fue la primera ocasión que corrió en este terreno zacatecano y la piloto potosina cuenta que es una pista muy técnica, tiene muchas curvas, lo que le permitió divertirse al máximo y regresar a San Luis con una sonrisa de oreja a oreja por lo acontecido en Fresnillo.

"Logramos un tercer lugar en la categoría Clase 9 que es muy competitiva, arrancaron 17 coches, todos de muy buen nivel que andan durísimos en busca de los primeros lugares en cada competencia, pero bueno, ya en carrera logré mantenerme y traer la tercera posición a casa, además, competí contra puros hombres", relató la De la Rosa.

Montserrat contó que ya se inscribieron dos damas más, una en la categoría Clase 4, otra en clase 6, y ella que corre en la clase 9 y que, como siempre sin miedo a las altas velocidades y apasionada de la adrenalina en auto de carreras, invadirá la categoría súper 1.600 que es la más fuerte del campeonato.

De su experiencia en esta carrera Montse resalta que la competencia fue dura, que dio su máximo esfuerzo y que amén de que la visibilidad es nula, regresa a su tierra emocionada porque su coche terminó sólo con algunos golpes y tallones, pero nada de consideración, así que feliz por regresar con la tercera posición.

A pesar de tener buenos resultados son pocos los patrocinadores que le apuestan a apoyarla, pero dice que está muy agradecida con lo que tiene, "no tiramos la toalla, seguimos luchando, continuamos tocando puertas para encontrar a alguien que se quiera adherir a nuestro equipo".

El siguiente evento de Monserrat es la primera carrera del año en San Luis que será este domingo en Villa de Reyes, en Off Road de Ruta y en el que competirá sola, su auto es especial para pista "pero no me rajo ahí voy a andar dándoles poquito de guerra a los compañeros pilotos".