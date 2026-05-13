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Destaca UASLP en el ring de ANUIES 2026

Por Romario Ventura

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Destaca UASLP en el ring de ANUIES 2026

Las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvieron una destacada actuación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, celebrados en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde lograron subir al podio nacional en una intensa jornada de boxeo universitario.

Con entrega, disciplina y gran nivel competitivo, la delegación potosina consiguió cinco medallas de bronce en distintas categorías, consolidando el crecimiento deportivo de la institución en el ámbito universitario nacional.

Entre las atletas destacadas se encuentra Andrea Monserrat Rodríguez Saucedo, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, quien obtuvo medalla de bronce en la categoría de 51 kilogramos gracias a su velocidad y estrategia sobre el cuadrilátero.

También sobresalió Guadalupe Aylin Reyes Ríos, representante de la Facultad de Ingeniería en la división de 57 kilogramos, mostrando fortaleza y determinación en cada combate. En la misma categoría, Aalayah Nerissa Robledo Ramírez, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, logró igualmente subir al podio nacional tras una destacada participación.

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En la rama varonil, Erick Leonardo Pérez Santillán, también de la Facultad de Ingeniería, consiguió medalla de bronce en la división de 57 kilogramos, mientras que Yael Manu Montenegro Terrones brilló en la categoría de 75 kilogramos con una actuación que lo colocó entre los mejores del certamen.

El estudiante Genaro Sifuentes Martínez, representante de la Facultad de Economía en la categoría de 69 kilogramos, logró la medalla de oro. El éxito obtenido por la delegación universitaria es resultado del trabajo constante de las y los atletas, así como de la dirección técnica del entrenador Juan Fernando Saavedra Magdaleno, quien ha sido pieza clave en la preparación física y mental del equipo potosino durante la competencia.

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