Destacan potosinos en Open Monterrey

Con grandes resultados concluyó la participación de los representantes potosinos en el Torneo Internacional Open Monterrey 2025, evento celebrado del 22 al 25 de octubre en las instalaciones del Club Cumbres, donde se reunieron los mejores exponentes nacionales e internacionales del raquetbol.

Los jugadores de San Luis Potosí tuvieron un papel sobresaliente en distintas categorías, destacando la figura de Jessica Parrilla, quien se adjudicó el primer lugar en la categoría Open Singles Femenil (Exhibición), reafirmando su calidad y experiencia en el circuito profesional. En la rama varonil, Andree Parrilla logró un meritorio tercer lugar en la categoría Open Singles Varonil, compitiendo ante rivales de alto nivel y manteniéndose entre los mejores del torneo.

La delegación potosina también brilló en las categorías máster. Rubén Martínez conquistó dos primeros lugares, al imponerse en Máster Singles A (40 y mayores) y en Máster Dobles (40 y mayores), mientras que Jesús Ayala replicó la hazaña al conseguir el primer lugar en Máster Singles C (40 y mayores) y en Máster Dobles (40 y mayores). Por su parte, Fabián Parrilla alcanzó el subcampeonato en Máster Singles A (40 y mayores), completando un podio dominado por potosinos. En otras divisiones, Ricardo López se coronó campeón en la categoría B Singles Varonil, mientras que María Malo obtuvo el segundo lugar en la categoría C Singles Varonil.

Dentro de los nuevos talentos, Luis Gutiérrez se quedó con el primer lugar en la categoría D Novatos Singles Varonil, seguido de Daniel Ayala, quien logró el segundo lugar. Finalmente, Matías Silva subió al podio con dos terceros lugares, tanto en D Novatos Singles Varonil como en 12 y menores Singles Varonil, mostrando gran proyección deportiva.

