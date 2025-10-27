logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Destacan potosinos en Open Monterrey

Jessica Parrilla ganó el primer lugar y su hermano André quedó tercero

Por Romario Ventura

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Destacan potosinos en Open Monterrey

Con grandes resultados concluyó la participación de los representantes potosinos en el Torneo Internacional Open Monterrey 2025, evento celebrado del 22 al 25 de octubre en las instalaciones del Club Cumbres, donde se reunieron los mejores exponentes nacionales e internacionales del raquetbol.

Los jugadores de San Luis Potosí tuvieron un papel sobresaliente en distintas categorías, destacando la figura de Jessica Parrilla, quien se adjudicó el primer lugar en la categoría Open Singles Femenil (Exhibición), reafirmando su calidad y experiencia en el circuito profesional. En la rama varonil, Andree Parrilla logró un meritorio tercer lugar en la categoría Open Singles Varonil, compitiendo ante rivales de alto nivel y manteniéndose entre los mejores del torneo.

La delegación potosina también brilló en las categorías máster. Rubén Martínez conquistó dos primeros lugares, al imponerse en Máster Singles A (40 y mayores) y en Máster Dobles (40 y mayores), mientras que Jesús Ayala replicó la hazaña al conseguir el primer lugar en Máster Singles C (40 y mayores) y en Máster Dobles (40 y mayores). Por su parte, Fabián Parrilla alcanzó el subcampeonato en Máster Singles A (40 y mayores), completando un podio dominado por potosinos. En otras divisiones, Ricardo López se coronó campeón en la categoría B Singles Varonil, mientras que María Malo obtuvo el segundo lugar en la categoría C Singles Varonil.

Dentro de los nuevos talentos, Luis Gutiérrez se quedó con el primer lugar en la categoría D Novatos Singles Varonil, seguido de Daniel Ayala, quien logró el segundo lugar. Finalmente, Matías Silva subió al podio con dos terceros lugares, tanto en D Novatos Singles Varonil como en 12 y menores Singles Varonil, mostrando gran proyección deportiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Selección Mexicana Femenil derrota a Nueva Zelanda en preparación para Clasificatorio Concacaf W
    Selección Mexicana Femenil derrota a Nueva Zelanda en preparación para Clasificatorio Concacaf W

    Selección Mexicana Femenil derrota a Nueva Zelanda en preparación para Clasificatorio Concacaf W

    SLP

    El Universal

    Las jugadoras mexicanas dominan el encuentro frente a Nueva Zelanda con goles de Diana Ordoñez y María Sánchez.

    Buccaneers aplastan a los Saints con actuación estelar de Anthony Nelson
    Buccaneers aplastan a los Saints con actuación estelar de Anthony Nelson

    Buccaneers aplastan a los Saints con actuación estelar de Anthony Nelson

    SLP

    AP

    Anthony Nelson se destaca con intercepción para touchdown en victoria de Buccaneers sobre Saints

    Lille aplasta al colista Metz con un contundente 6-1
    Lille aplasta al colista Metz con un contundente 6-1

    Lille aplasta al colista Metz con un contundente 6-1

    SLP

    AP

    Rennes en aprietos: Habib Beye en peligro tras nueva derrota en casa ante el Niza.

    Real Madrid vence a Barcelona en un tenso Clásico
    Real Madrid vence a Barcelona en un tenso Clásico

    Real Madrid vence a Barcelona en un tenso Clásico

    SLP

    AP

    Mbappé y Bellingham brillan en la victoria del Madrid sobre el Barcelona en un Clásico intenso.