REFLEXIONAN SU FE

Marijó y Humberto Pérez Paredes reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.
Acompañados de sus papás Humberto Pérez y Marylú Paredes llegaron a la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.
Estuvieron su hermano Alejandro Pérez, sus abuelitos: Humberto Pérez y Socorro Covarrubias, Manuel Paredes Marilú González.
Además, seres queridos, amistades y compañeros de colegio, quienes compartieron su alegría por este día especial.
Marijó invitó de padrinos a Manolo Paredes González y Paulina Tello Téllez; y Humberto a Alejandro Paredes González y Eugenia Muriel Ocaña.
El presbítero Salvador González Vásquez deseó a la niña y al niño que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios.
Enseguida, durante la Eucaristía, les impartió el sacramento, ante la emoción palpable en sus rostros.
Al concluir, la familia y amigos los ovacionaron y les desearon bienestar en su vida.
Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los invitados, le felicitaron.
