REFLEXIONAN SU FE

RECIBEN LA COMUNIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
Marijó y Humberto Pérez Paredes reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañados de sus papás Humberto Pérez y Marylú Paredes llegaron a la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron su hermano Alejandro Pérez, sus abuelitos: Humberto Pérez y Socorro Covarrubias, Manuel Paredes Marilú González.

Además, seres queridos, amistades y compañeros de colegio, quienes compartieron su alegría por este día especial.

Marijó invitó de padrinos a Manolo Paredes González y Paulina Tello Téllez; y Humberto a Alejandro Paredes González y Eugenia Muriel Ocaña.

El presbítero Salvador González Vásquez deseó a la niña y al niño que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios.

Enseguida, durante la Eucaristía, les impartió el sacramento, ante la emoción palpable en sus rostros.

Al concluir, la familia y amigos los ovacionaron y les desearon bienestar en su vida.

Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los invitados, le felicitaron.

PÁG. 2C

RECIBEN LA COMUNIÓN

