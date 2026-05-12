Destacó San Luis en Olimpiada Nal.

La delegación potosina de natación cerró una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar un total de 19 medallas y colocarse dentro del top 7 nacional, superando a entidades como Guanajuato y Ciudad de México.

Del total de preseas obtenidas por la delegación de San Luis Potosí, 10 fueron de oro, seis de plata y dos de bronce, resultados que consolidan a la entidad como una de las más competitivas del país en esta disciplina.

Entre las actuaciones más sobresalientes destacó la nadadora potosina Paloma Palacios, quien obtuvo tres medallas de oro en las pruebas de 200, 400 y 800 metros libres. Además, sumó una medalla de plata en mil 500 metros libres, así como dos preseas de bronce en las pruebas de 100 metros libres y 100 metros mariposa.

Otra de las figuras del representativo estatal fue Liseska Gallegos, quien conquistó tres medallas de oro en las pruebas de 50, 100 y 200 metros dorso, además de una medalla de plata en combinado individual.

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Por su parte, Diego García logró dos medallas de oro en las pruebas de 50 y 100 metros pecho, además de una medalla de plata en los 200 metros pecho.

La nadadora Paloma Bel González se adjudicó la medalla de oro en la prueba de 400 metros combinado individual, mientras que Salvador Medina consiguió el primer lugar en los 50 metros pecho.

Asimismo, Eira Lozada Gómez obtuvo medalla de plata en los 200 metros mariposa, mientras que Alejandra Infante ganó medalla de bronce en la misma especialidad.