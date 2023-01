Detienen a ex peleador de UFC por matar a golpes a su novia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El ex luchador de la UFC, Phil Baroni, fue detenido en la comunidad de San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por el feminicidio de su novia, una mujer de 46 años originaria de la Ciudad de México y quien vivía en esa localidad atendiendo su propio negocio.

Aunque la Fiscalía de Nayarit informó sobre la detención del estadounidense hasta este miércoles, se sabe que los hechos ocurrieron el pasado primero de enero, cuando el ex luchador discutió con su pareja por un asunto de celos y la golpeó.

Baroni, de 46 años, se entregó a la policía ese día y dijo que había golpeado a su novia, identificada como Paola, y después de dejarla recostada en la cama ella dejó de respirar.



Exluchador de la UFC relata los hechos

Según el relato que hizo a los policías, ambos se encontraban en la habitación de un hotel ubicado en la calle Asia, cuando comenzaron a discutir; dijo que él había consumido alcohol y enojado le ordenó meterse a bañar, pero ella se negó.

El exluchador reaccionó violentamente y la obligó a meterse en la regadera tomándola de los brazos y empujándola hacia el interior, por lo que ella se golpeó el rostro, después resbaló y cayó de espalda golpeándose la cabeza.

Baroni señaló que cuando ella trató de levantarse la ayudó y la llevó a la cama, donde le quitó la ropa mojada y la tapó con una sábana porque le dijo que tenía frío; según su versión, después de algunos minutos ella le pidió cigarros y cerveza, por lo que él salió a la calle para conseguirlos.

Aseguró que al volver la encontró aparentemente dormida e intentó despertarla, pero no reaccionó, se dio cuenta que no respiraba e intentó reanimarla sin lograrlo, entonces salió a pedir ayuda.

Sobre la avenida Tercer Mundo encontró una patrulla de la Policía Turística del estado y les relató lo ocurrido; los policías lo acompañaron hasta el hotel y al entrar en la habitación encontraron a la mujer desnuda sobre el colchón y con golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que arrestaron al extranjero y dieron aviso al Ministerio Público.

Tras lo ocurrido, varias mujeres de la comunidad convocaron a una asamblea para acordar qué acciones tomarán para exigir que este feminicidio no quede impune.