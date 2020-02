Detienen a un revendedor en Miami

La euforia por el Super Bowl muchas veces hace que los aficionados paguen mucho dinero no sólo por artículos del partido del "Súper Domingo", sino boletos para el partido final de la temporada y la reventa se aprovecha de esta situación.

Previo al juego en Miami no fue la excepción. Pero el revendedor que intentó estafar a un aficionado no se salió con la suya. En el video publicado en redes sociales, se muestra cuando el fan de la NFL junto a otras personas, persiguen al individuo que vendió el pase falso, recupera su dinero.

El revendedor fue detenido y enviado a prisión.