logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Fotogalería

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Día de campo para el Tricolor

Venció fácilmente al combinado de Islandia, ante gran entrada en La Corregidora

Por El Universal

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Día de campo para el Tricolor

QUERÉTARO, Qro.- Jugar el partido entre México e Islandia a puerta cerrada fue una remota opción. Por fortuna, no fue así. Tanto la Selección Nacional como la afición queretana, cumplieron. Tres goles rojiblancos, tres estrenos.

Entre la incertidumbre y el miedo, luego de los sucesos violentos del domingo en diversos estados, el triunfo del Tricolor (4-0) sobre los europeos supuso un bálsamo para los 31 mil 611 asistentes al estadio Corregidora.

Entre varios elementos que conformaron las convocatorias de enero y febrero, hay un nombre que resalta con marcatextos fluorescente en la lista de Javier Aguirre: Armando "Hormiga" González, delantero del Guadalajara.

Antes de la primera Fecha FIFA del año, los jugadores de la Liga MX recibieron su oportunidad y parece que el atacante de las Chivas superó la prueba. Con buena participación en enero y un gol (además de asistencia frente a Islandia), levanta la mano para ser uno de los cuatro delanteros que el "Vasco" pretende llevar al Mundial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con goles de Richard Ledezma (22´), González (24´), Jesús Gallardo (60´) y Brian Gutiérrez (91´), la Selección Mexicana sumó su tercera victoria en fila, de nueva cuenta con base rojiblanca. Seis elementos del Rebaño arrancaron.

Al igual que en los partidos frente a Panamá y Bolivia, en el arco apareció Raúl "Tala" Rangel. A falta de cinco partidos para la Copa del Mundo, parece que el meta del Guadalajara lleva la delantera.

El Tricolor cumplió en su presentación como local en 2026. Triunfó antes de la primera Fecha FIFA, en marzo. Portugal y Bélgica ya se acercan, dos pruebas con sensaciones mundialistas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro
México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro

México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro

SLP

El Universal

Javier Aguirre convocó jugadores de Liga MX para el partido amistoso contra Islandia en febrero 2026.

Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions
Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions

Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions

SLP

AP

Atalanta logró una remontada histórica con un penal en el último minuto para eliminar a Borussia Dortmund y mantener la presencia italiana.

FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los sporrans en el Mundial
FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los sporrans en el Mundial

FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los "sporrans" en el Mundial

SLP

AP

La FIFA acordó con la federación escocesa permitir el ingreso de sporrans en estadios de Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Vinícius sella clasificación a octavos del Madrid
Vinícius sella clasificación a octavos del Madrid

Vinícius sella clasificación a octavos del Madrid

SLP

EFE

En otro juego, el Atalanta desoye la lógica