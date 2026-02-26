Día de campo para el Tricolor

QUERÉTARO, Qro.- Jugar el partido entre México e Islandia a puerta cerrada fue una remota opción. Por fortuna, no fue así. Tanto la Selección Nacional como la afición queretana, cumplieron. Tres goles rojiblancos, tres estrenos.

Entre la incertidumbre y el miedo, luego de los sucesos violentos del domingo en diversos estados, el triunfo del Tricolor (4-0) sobre los europeos supuso un bálsamo para los 31 mil 611 asistentes al estadio Corregidora.

Entre varios elementos que conformaron las convocatorias de enero y febrero, hay un nombre que resalta con marcatextos fluorescente en la lista de Javier Aguirre: Armando "Hormiga" González, delantero del Guadalajara.

Antes de la primera Fecha FIFA del año, los jugadores de la Liga MX recibieron su oportunidad y parece que el atacante de las Chivas superó la prueba. Con buena participación en enero y un gol (además de asistencia frente a Islandia), levanta la mano para ser uno de los cuatro delanteros que el "Vasco" pretende llevar al Mundial.

Con goles de Richard Ledezma (22´), González (24´), Jesús Gallardo (60´) y Brian Gutiérrez (91´), la Selección Mexicana sumó su tercera victoria en fila, de nueva cuenta con base rojiblanca. Seis elementos del Rebaño arrancaron.

Al igual que en los partidos frente a Panamá y Bolivia, en el arco apareció Raúl "Tala" Rangel. A falta de cinco partidos para la Copa del Mundo, parece que el meta del Guadalajara lleva la delantera.

El Tricolor cumplió en su presentación como local en 2026. Triunfó antes de la primera Fecha FIFA, en marzo. Portugal y Bélgica ya se acercan, dos pruebas con sensaciones mundialistas.