Día y hora de los octavos de final de la Champions League

La competencia más importante al nivel de clubes está muy cerca de volver y con duelos llenos de emoción que ya son esperados por los fanáticos del mundo.

Entre los partidos más atractivos se encuentran el que disputarán dos de los candidatos fuertes por el campeonato, PSG vs Bayern Múnich o la serie entre Real Madrid y Liverpool.



¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Martes 14 de febrero

PSG vs Bayern Múnich – 2:00 p.m.

Milan vs Tottenham – 2:00 p.m.

Miércoles 15 de febrero

Brujas vs Benfica – 2:00 p.m.

Borussia Dortmund vs Chelsea – 2:00 p.m.

Martes 21 de febrero

Liverpool vs Real Madrid – 2:00 p.m.

Frankfurt vs Napoli – 2:00 p.m.

Miércoles 22 de febrero

Leipzig vs Manchester City – 2:00 p.m.

Inter vs Porto – 2:00 p.m.