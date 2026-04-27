DiamondBacks abre convocatoria al softbol femenil

La organización DiamondBacks dio un paso importante en el desarrollo deportivo al anunciar la apertura de su convocatoria dirigida a niñas de todo el estado de San Luis Potosí, con el objetivo de conformar selecciones de softbol femenil infantil rumbo al Nacional 2026 que se celebrará en Durango.

Esta iniciativa representa el inicio de un proyecto que busca fortalecer la práctica del softbol entre las nuevas generaciones, brindando oportunidades de formación y competencia a niñas interesadas en integrarse a este deporte.

La convocatoria está abierta para las siguientes categorías: U14 (2012-2013), U12 (2014-2015), U10 (2016-2017) y U8 (2018-2019), abarcando así a distintas edades dentro del sector infantil.

Como parte del proceso, se realizarán visorías y entrenamientos especializados, donde se evaluará el talento de las participantes. La organización destacó que será fundamental el compromiso tanto de las jugadoras como de sus padres para el desarrollo del proyecto.Con esta iniciativa, DiamondBacks busca sentar las bases de un crecimiento sostenido del softbol femenil en la entidad, apostando por el talento local y la proyección a nivel nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las interesadas pueden solicitar informes a través de los contactos proporcionados por la organización 444 2887381, 899 8728038 o 444 1787097, quienes coordinarán el proceso de registro y participación en las visorías.