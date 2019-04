Diana Aguilar ya está de regreso en el racquetbol

Diana Aguilar, mejor conocida en el ambiente del racquetbol como "Lilo", está recuperada de su lesión en la rodilla que la alejo por un buen tiempo de las canchas, y dice que está lista para regresar a las grandes ligas del deporte que le apasiona.

"Me va muy bien gracias a Dios, estamos de regreso en el racquetbol y espero que me vaya muy bien", dijo muy contenta la potosina que juega en el Torneo Abierto de Racquetbol del Club Deportivo Punto Verde, en la categoría Damas Exhibición.

Relató que desafortunadamente tuvo una grave lesión "se me rompió el ligamento cruzado de mi rodilla izquierda, me operaron y tarde más o menos 10 meses en regresar a jugar, esto provocó que me desesperara por hacer cualquier cosa, me gusta la actividad física, obviamente extrañaba el racquetbol, pero me sirvió mucho para ser paciente y esperar que todo llegue en el momento correcto".

Ya recuperada y ya tuvo actividad en otros torneos, Diana Aguilar juega el torneo del club esmeralda, y entre sus objetivos está el no dejar pasar ningún torneo y poder salir del país en el tour profesional.

"Espero que me vaya bien en tiempos porque la escuela me demanda tiempo y quiero complementar el juego con los estudios en el sexto semestre de ingeniería industrial", dijo "Lilo", quien ganó el año pasado el Torneo de Punto Verde de Semana Santa y hace tres años perdió la final con Alexandra Herrera, de Nuevo León y con quien es probable se enfrente una vez más en esta edición 2019.