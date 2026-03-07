logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Díaz brilla y Bayern aplasta al Gladbach

Por AP

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Díaz brilla y Bayern aplasta al Gladbach

MÚNICH.- El delantero colombiano Luis Díaz anotó un gol y asistió en otro, y Bayern Munich venció el viernes 4-1 a Borussia Monchengladbach para ampliar su ventaja en la cima de la Bundesliga a 14 puntos sobre su escolta Borussia Dortmund.

Nicolas Jackson fue el titular como centrodelantero ante la lesión de Harry Kane, en uno de siete cambios respecto del equipo del Bayern que venía de derrotar al Dortmund en el clásico el fin de semana pasado.

Pero fue Díaz quien cargó el peso ofensivo.

Abrió el marcador a los 33 minutos con una volea y, 12 minutos después, se convirtió en asistente cuando su pase habilitó a Konrad Laimer para el 2-0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La tarea de Bayern se facilitó cuando Rocco Reitz fue expulsado por derribar a Jackson con una violenta entrada a los 10 minutos del segundo tiempo.

Jamal Musiala convirtió el penal que se señaló para anotar su primer gol de la temporada, y Jackson celebró su regreso al equipo al añadir el cuarto a 11 minutos del final.

Wael Mohya, de 17 años, marcó el gol del honor para Gladbach en los instantes finales, y se convirtió en el goleador más joven en la historia del club.

La única nota inquietante para los campeones vigentes fue la salida de Manuel Neuer al descanso. El arquero de Alemania había regresado tras perderse dos partidos por lesión. 

El alcance de su dolencia no se conoció de inmediato.

El Gladbach se mantiene en el 12do puesto con solamente 25 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Carrera Saucito de Oro será este domingo
    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    SLP

    Redacción

    La competencia arrancará a las 7:00 horas con rutas de 12 y 5 kilómetros

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026
    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    SLP

    Redacción

    Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol
    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    SLP

    El Universal

    La novena mexicana mostró poder ofensivo y control en el juego ante Gran Bretaña

    Valverde rescata al Madrid en el agregado
    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    SLP

    EFE

    Anotó en el minuto 94 tras un disparo que desvió Marcos Alonso, evitando la derrota