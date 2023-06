Diego Cocca: "Hice todo lo que pude y no me dejaron seguir"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- El sueño de Diego Cocca de dirigir la Copa del Mundo de 2026 terminó de manera abrupta en las últimas horas, al confirmarse de voz de Juan Carlos Rodríguez, Comisionado presidente de la FMF su salida de la Selección Mexicana.

Una noticia que sumó a la montaña rusa de emociones del entrenador argentino, quien pasó de la alegría tras vencer a Panamá y quedarse con el tercer lugar en la Concacaf Nations League, a la tristeza por ver cortado su proceso con el Tricolor.

Golpe contundente en la carrera de Diego Cocca, quien tras fracasar con la Selección Mexicana volvió a México, para reiterar que hizo todo lo posible para llevar al equipo mexicano a lugares importante.

"Yo ya hablé, ya dije todo lo que tenía que decir. No me tienen que preguntar a mí, yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir", comentó.

Cocca volvió a la Ciudad de México acompañado de Ivár Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, quien lo acompañó hasta la salida del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.