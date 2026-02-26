Diego Lainez se queda con Tigres

Tigres anunció que Diego Lainez seguirá con el equipo por más tiempo, luego que renovó su contrato por tres años más.

A través de sus redes sociales, el club dio a conocer la extensión del acuerdo con el jugador, quien de esa manera llegará a seis años consecutivos con el equipo.

En un video, el equipo mostró jugadas relevantes de Lainez y escribió "la leyenda sigue". "En Tigres, el futbol, la magia, el desequilibrio y e Perfil Tigre seguirán siendo ´Factor´".

En otros mensajes, se señalo "una selfie por la alegría de seguir siendo de Tigres" y "por más historia juntos vistiendo estos colores, "Factor".

Lainez seguirá con el plantel hasta el 2029, tiempo en el cual buscará más logros con el equipo, al que llegó para el Clausura 2023 en busca de resultado positivos.

Precisamente en ese torneo, el jugador se coronó con los felinos, cuando lo lograron bajo el mando del estratega Robert Dante Siboldi.

Después de ello, el jugador tuvo un desempeño regular con el equipo, pero ha ido de menos a más y actualmente es uno de los jugadores relevantes en el esquema del plantel dirigido por el técnoco Guido Pizarro.

Actualmente, Lainez busca mantener un buen nivel con el cuadro neoleonés, porque está en la lucha por colocarse en la lista de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Por lo pronto, el jugador entrena con sus compañeros para enfrentar al América, en el partido de la octava jornada del Torneo Clausura 2026, el cual se espera sea interesante por la calidad de los planteles.

América actualmente se encuentra en el séptimo sitio de la clasificación general con 11 puntos, mientras los Felinos están en el octavo peldaño con 10, por lo que ambos buscarán un resultado que les permita escalar sitios.