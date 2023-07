Diego Villalobos orgulloso de ser el ejemplo de inclusión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- Los nadadores Itzamary González y Diego Villalobos ganaron la medalla de plata en la prueba de dueto libre mixto en el Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón; pero su logro va más allá de subir al podio, busca ser la inspiración a que más hombres se acerquen a este deporte.

"Me tocó ser pionero en los hombres en natación artística, es una responsabilidad que me gusta tomar con orgullo", afirmó el atleta de 18 años de edad.

Villalobos, principalmente busca "que los niños me vean y quieran seguir estos pasos, me pone muy feliz".

Diego no sólo pasará a la historia de México como el primer hombre en la Selección de Natación artística, también por otorgar la primera presea en dueto libre mixto.

"Estoy feliz y muy orgulloso por una medalla histórica para el país en la historia de los Mundiales", expresó a su llegada a la CDMX.