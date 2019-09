Diez momentos cumbre en la vida de Maradona, el diez más famoso del fútbol

Diego Maradona, que este jueves se convirtió en el nuevo entrenador del club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata, no solo ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia, sino el que más ha generado amores y odios dentro y fuera de los campos de juego.



La vida de Maradona ha dado para libros, documentales y películas como nadie en el deporte, por lo que este nuevo hecho en su carrera de entrenador permite recordar diez momentos cumbre a lo largo de sus 58 años de edad.



.1. CUMPLIÓ SU SUEÑO DE NIÑO



A los 10 años, cuando ya era famoso en Buenos Aires por sus malabares en la cancha, Diego Maradona fue invitado a un programa de televisión llamado Sábados Circulares, en el que pronunció su primera frase célebre: "Mis sueños son dos: el primero es jugar en el Mundial y el segundo, salir campeón".



Maradona ganó con la selección Argentina el Mundial de México'86, donde fue declarado el mejor jugador, y también jugó los de España'82, Italia'90 y Estados Unidos'94.



.2. LOS DOS GOLES A INGLATERRA



En México'86, Argentina se enfrentó con Inglaterra en cuartos de final y, pese a que en su momento nadie quiso involucrar el partido con la Guerra de las Malvinas entre ambos países, cuatro años antes, para Maradona y los argentinos sí que fue una revancha, ya que ganaron por 2-1 con dos goles suyos. El primero, con la mano, él mismo lo bautizo como "La mano de Dios". El segundo, tras regatear a medio equipo inglés, fue declarado el mejor del siglo XX y el mejor de los mundiales.



.3. ADICCIÓN A LA COCAÍNA



Maradona conoció la cocaína en Barcelona, en 1982 cuando jugaba en el equipo culé, mientras que en 1991 fue suspendido por consumo de esta droga cuando actuaba para el Nápoles italiano.



Su momento más crítico fue en el año 2000 porque una sobredosis derivó en una crisis cardíaca. Los médicos le detectaron una cardiopatía severa y después se marchó a Cuba para internarse en una clínica y someterse a rehabilitación.



En 2004 recayó y sufrió una grave crisis cardiorrespiratoria. Primero estuvo una semana y media en un hospital de Buenos Aires y después volvió a internarse en Cuba.



"Al principio la droga te pone eufórico. Es como ganar un campeonato. Y pensás: mañana qué importa, si hoy gané el campeonato", dijo.



.4. EXPULSADO DEL MUNDIAL



Diego Maradona fue expulsado del Mundial de Estados Unidos'94 tras dar positivo por dopaje, aunque no por cocaína sino por efedrina. La sustancia estaba en una proteína que tomaba, recomendada por su entrenador personal de entonces.



El 'diez' le anotó un golazo a Grecia en el triunfo por 4-0, en el primer partido de Argentina en aquel torneo, pero en el segundo, frente a Nigeria, que la Albiceleste ganó por 2-1, una enfermera lo tomó de la mano tras el pitido final y se lo llevó al control antidopaje. "Me cortaron las piernas", exclamó aquella vez.



.5. NÁPOLES: AMORES Y ODIOS



Maradona fue fichado por el Nápoles en 1984 y le dio al equipo de aquella ciudad varios títulos en Italia y la Copa Uefa, hoy llamada Liga Europa. El fanatismo por el argentino llegó a tanto allí, que lo bautizaron como "San Genarmando", una combinación de su segundo nombre -Armando- con el santo favorito de Nápoles -Genaro- y le rezaban con fotos y velones.



El odio comenzó en el partido de la semifinal del Mundial de Italia'90 entre Argentina e Italia, porque la selección suramericana pasó a la final en tanda de penaltis. Después, en la final celebrada en Roma ante Alemania, Maradona insultó a los italianos cuando sonó en el estadio el himno de su país.



.6. LA IGLESIA MARADONIANA



Diego Maradona es el único futbolista -y quizá deportista- al que le han creado una iglesia en su honor. Se llama la Iglesia Maradoniana, fue fundada en la ciudad argentina de Rosario el 30 de octubre de 1998, el mismo día de su cumpleaños 38, por un grupo de fanáticos.



Desde entonces, la Iglesia se ha expandido a países como España, Italia, Alemania, Inglaterra, Perú, Brasil, México, Uruguay y Estados Unidos. Se cree que cuenta con cerca de un millón de seguidores.



.7. SU VIDA, EXHIBIDA EN CANNES



El pasado 20 de mayo se exhibió en el festival de cine de Cannes (Francia) el documental "Diego Maradona", en el que se tratan aspectos de su vida como la pobreza, el éxito, las mujeres y las drogas.



.8. EL MARADONA ENTRENADOR



El comienzo de Maradona como entrenador fue en 1994 en el club Deportivo Mandiyú, de Corrientes, la provincia argentina de donde era oriunda su madre, Dalma Salvadora Franco. En 1995 dirigió al Racing Club de Avellaneda. En ninguno de los dos tuvo buenos resultados.



Después ha dirigido a los clubes Al-Wasl y Al-Fujairah, de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos, y entre finales del 2018 y junio de 2019 al mexicano Dorados de Sinaloa.



Tuvo además una experiencia como seleccionador de Argentina entre 2008 y 2010, a la que clasificó al Mundial de Sudáfrica, pero allí se despidió de la peor forma al perder por goleada de 4-0 ante Alemania en los cuartos de final.



.9. SUS PROBLEMAS DE SALUD



Maradona siempre ha tenido tendencia a la gordura y debido a que en el año 2005 pesaba 120 kilos, con 1,66 metros de estatura, se sometió en Colombia a un "bypass" gástrico.



Lleva varios años con artrosis en las rodillas, por lo que en agosto pasado le pusieron una prótesis en la izquierda y, según los médicos argentinos que lo atienden, debe ponerse otra en la derecha. El 'Pelusa' ha sufrido de otras enfermedades: en 1982 tuvo hepatitis A y en 2012 lo operaron de cálculos renales.



10. SUS 8 HIJOS



Diego Maradona tiene 8 hijos, 5 de ellos reconocidos. Dalma y Gianina son fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe. En Nápoles nació Diego Maradona Sinagra, fruto de la relación con Cristina Sinagra.



De una aventura con una argentina a quien conoció en un gimnasio nació Jana, su hija más joven (22 años). De su relación con Verónica Ojeda, su anterior novia, tuvo a Diego Jr., de 6 años, y hace poco aceptó que durante sus dos estadías en Cuba nacieron tres hijos más, a quienes ha prometido reconocer próximamente.