Difícil que Renato Ibarra llegue a Pumas por antecedentes personales: Míchel

Mientras en el América cada vez más se alejan de Renato Ibarra, quien actualmente se encuentra separado del plantel, otros equipos también señalan que será complicado interesarse por los servicios del futbolista ecuatoriano.

Entre ellos se encuentra Miguel González "Míchel", técnico de los Pumas, el cual habló en una entrevista vía Instagram para Fox Sports sobre si el club universitario aceptaría a Ibarra en sus filas.

"Yo los códigos que busco como entrenador son los de valorar al futbolista desde la parte técnica, y creo que desde ese ámbito Renato Ibarra no tiene ninguna duda, mis dudas son más por el lado personal", señaló Míchel.

"En lo deportivo no lo cuestiono porque es un gran jugador, pero en lo personal... sería difícil", agregó.

Y es que Renato Ibarra fue procesado por "violencia familiar" el mes pasado y estuvo algunos días dentro del Reclusorio mientras se definía su caso.

"Creo que hemos coincidido que ese tipo de situaciones no se deben dar, y eso es mucho más que una cuestión deportiva, es una cuestión humana", finalizó González, quien condenó los hechos de violencia de género.