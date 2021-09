Dinenno, sin dudas de poder ganar en el Azteca

América no pierde ante Pumas en el Estadio Azteca desde 2015. Una larga racha que pone como favorito al equipo de las Águilas para el duelo del próximo domingo. Además de la posición que cada equipo tiene en la tabla del Apertura 2021.

Son seis años los que lleva Universidad sin poder salir con los trenes puntos del Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, Juan Ignacio Dinenno confía en que saldrán airosos del Clásico Capitalino.

"Las opiniones se ampararán en los números, pero no lo vemos así. Estamos convencidos que se puede ganar, el Azteca lo podemos pisar y ganar, ya lo hemos hecho con Cruz Azul. Lo importante es que pensemos que podemos. Nos miramos a la cara y sabemos que podemos ganar si hacemos un juego muy bueno", declaró en conferencia el argentino.

El funcionamiento de los universitarios ha ido mejorando. Los encuentros ante Tigres y Mazatlán FC son los ejemplos, pero Dinenno reconoce que la importancia en estos momentos está en los puntos.

"No creo que haya sido positivo. Necesitamos puntos más que nadie, pudimos haber ganado el partido. El domingo tenemos un partido importante, por lo que representa la historia de ambos equipos. Llegar al domingo con la confianza de nosotros mismos", comentó.

Para el atacante felino no han estado tan lejos de lo que se quiere en cuanto a funcionamiento, pero la realidad es que por puntos aún están con gran diferencia. "De merecer o lo que creamos no lo hemos hecho bien, pero el resultado no va de la mano con el funcionamiento del equipo. Haciendo bastante no nos alcanza; por cuestión de funcionamiento no estamos lejos".