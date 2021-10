Directores técnicos de América y Pumas reaccionan tras partido

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Andrés Lillini se calienta. El técnico de Pumas asegura que aún se puede clasificar, que su discurso no se ha desgastado. Que cuando habla le da de comer a muchos que esperan que le vaya mal al club y que a los universitarios.

"Este encuentro me deja muy mal. No hay justificación, esto es de resultados, todos se guían por eso. Uno trabaja para ganar, estar arriba y cuando no lo hace, todo está mal. Habremos creado seis o siete de gol, difícil de tener en un juego así y cuando el rival te llega, te hace goles y te gana... Hay que pensar, pensar mucho todo lo que concierne en la posición en la que estamos en el torneo".

El torneo, asegura, no está perdido, "faltan seis jornadas, el equipo puede hacerlo, uno no puede bajar los brazos, pero la realidad es que estamos muy lejos... No puedo prometer nada, porque cada vez tenemos más lejos al número 12".

Su discurso no se ha desgastado: "No saben lo que es el día a día, los jugadores me creen, si no, no llegaríamos al área. EL discurso no se cambia, porque entonces cambio yo, y eso se hace difícil. El problema es el gol y en eso no me puedo esconder, sin goles no podemos ganar. A veces las formas importan, pero mientras no ganes, eso es lo de menos. Está todo mal".

Y al final levantó la voz: "Tengo el plantel para poder levantar. Que la gente que cree que lo siga haciendo. Esto es un mazazo, no me escondo. A veces con lo que digo le doy de comer a muchos que esperan que estas cosas sucedan en el club. El plantel no es menos que otros, peleará hasta el final".

Solari asegura que es muy complicado tener buena racha en Liga MX

Santiago Solari, técnico del América, indicó que ganar en la Liga MX es muy complicado, por eso el volver a la victoria, después de tres fechas sin lograrlo, es muy importante.

"Esta Liga es muy competitiva, y no es una cosa que vea solo en los juegos del América, todos los equipos dan batalla y quieren hacer daño al resto. Es difícil mantener una racha positiva.

"Después de ganar y luego que venga el empatar o perder, a veces es normal. Ahora volvemos a ganar y viene una Fecha FIFA que podemos tomar para recuperar, aunque eso es un ajetreo muy duro para los jugadores que van con sus selecciones, porque regresan y también deben de tomar acción en copas".

Del juego mencionó: "Pumas presentó una batalla dura en el primer tiempo y Richard abrió con un gol fantástico, hizo uno así el año pasado, tiene un don para golpear la pelota. Era un gol muy difícil de hacer y después de eso nos organizamos muy bien".

No quiso destacar a ningún jugador en lo particular: "Todos los que entraron lo hicieron muy bien. Me gusta que aunque no haya subido el gol al marcador, haya estado ahí Henry Martin, eso me deja muy contento con él. Los partidos no terminan hasta que no pita el árbitro, y todos los que entrar y los que inician son importantes".

Los goles en América, no los hacen los delanteros: "A nosotros nos encanta que marquen los delanteros, pero que lo hagan defensas o medios, no está mal, estamos contentos. Hoy marcaron Henry y Viñas y los anularon. Han estado ahí".

Sobre las críticas que cayeron encima por la mala racha, dijo: "Respeto que todo el mundo pueda decir lo que crea conveniente, es su trabajo, la gente, nosotros, todos pensamos de una manera. Eso de ganar que a veces se dice como muy sencillo, requiere de mucho sacrificio. Nosotros hacemos nuestro trabajo".