Discriminan a familia hispana en juego de Grandes Ligas

El sábado pasado, el mismo día que ocurrió el tiroteo mortal que dejó múltiples víctimas en El Paso, al norte de Texas, una familia de origen mexicano fue discriminada en el parque de los Rangers durante el encuentro que sostuvieron contra los Tigers de Detroit.

Según una publicación de Facebook de Jessica Romero, vista más de 47 mil veces, un hombre se quejó vocalmente de tener familias hispanas sentadas delante y detrás de ellas en el estadio. El fan aparece en la selfie de la familia Romero mostrando un gesto obsceno.

Jessica relata que asistió al juego, algo que regularmente hace con su familia, pero compró boletos de otra sección debido a que decidieron ir de último momento. "Dejó perfectamente claro durante la segunda entrada que no es fan de los hispanos", escribió Romero.

"Y resultó que tenía una familia hispana [nosotros] sentada frente a él y otra sentada directamente detrás de él. Durante la segunda entrada, el niño detrás de él que parecía tener la edad de Nomar [su hijo] pateó la espalda de su silla. Y durante las siguientes tres entradas tuve que escucharlo quejarse de todos los inmigrantes ilegales que lo rodeaban. Que debería patear al pequeño Speedy González todo el camino de regreso a México por patear su asiento. Que Trump necesita darse prisa y construir el muro y enviar a todos estos ilegales de regreso para que no pateen su asiento", escribió la mujer en la red social.

La mujer junto a su familia, todos de origen hispano, asistieron al partido como regularmente lo hacen, aunque en esta ocasión tuvieron que sentarse en una sección diferente a la que acostumbran por comprar sus boletos en último momento.

Los Rangers están investigando el incidente de acoso debido que es una violación al código de conducta que los aficionados deben de tener en su inmueble. "Los Rangers están comprometidos a brindar a todos nuestros invitados una experiencia segura y agradable, y lamentamos mucho que esta familia haya sido objeto de este comportamiento ofensivo en el partido del sábado", dijo el club en un comunicado.

"No hay lugar en Globe Life Park en Arlington para que ocurra este tipo de conducta. Después de enterarnos de este incidente el domingo, nos comunicamos con la familia Romero y nos comprometemos a hacer que su próximo viaje al Globe Life Park sea una memorable y agradable experiencia."

Jessica finalizó al contar que tuvieron que salir del parque. "Nos fuimos durante la quinta entrada", escribió. "Lamentablemente, esta no es la primera ni la última vez que experimentaremos este tipo de racismo".