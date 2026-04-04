Disputados partidos del torneo de racquetbol

Continúan las emociones del Torneo Internacional de Semana Santa de Racquetbol, que se disputa en las instalaciones del tradicional Club Deportivo Punto Verde, donde más de 150 jugadores protagonizan encuentros de alto nivel en diversas categorías.

La jornada de jueves santo se caracterizó por duelos intensos y marcadores contundentes, dejando en claro el gran nivel competitivo que reúne este certamen.

Entre los resultados más destacados, Daniel Ayala superó con autoridad a Félix González por parciales de 11-2, 11-0 y 11-1, mientras que Yacu Hernández también mostró dominio al vencer a León Cardona por 11-4, 11-3 y 11-1, además de imponerse posteriormente a Paulina Cerino con un aplastante 11-0, 11-0 y 11-1.

Christopher Aradillas tuvo una jornada destacada al vencer primero a Lía González en un cerrado encuentro por 11-1, 13-11 y 15-13, y más tarde derrotar a Daniel Ayala por 11-8, 11-3 y 11-5. Por su parte, Lía González logró reponerse al imponerse a Ernesto González por 11-1, 11-0 y 11-2.

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En otros resultados relevantes, José Pérez consiguió dos victorias, primero ante Emiliano Gallegos (11-3, 11-2, 11-5) y después en un duelo más disputado frente a Rodrigo Reyes, al que venció en cinco sets por 11-8, 4-11, 8-11, 11-9 y 11-7.

Dentro de la rama femenil, destacaron los triunfos de Geraldine Maldonado sobre Michelle Briones por triple 11-9, así como el de Andrea Martínez, quien venció a Sofía Laureano en cuatro sets. Sin embargo, Martínez no corrió con la misma suerte más tarde, al caer ante Danna Hernández en tres sets muy cerrados por 13-11, 11-9 y 13-11.

Otros encuentros que llamaron la atención fueron la victoria de Fernanda Murillo sobre Lucía Ruiz en cinco sets, el triunfo de Alejandra Martínez frente a Lorena González, y el sólido desempeño de Luis Gutiérrez, quien sumó dos triunfos en la jornada.

En la modalidad de dobles, también se vivieron partidos de gran intensidad, destacando las victorias de E. de Alba y C. Galina, así como de J. Pérez y O. Vázquez, además del cerrado duelo en el que D. Luna y J. Miramontes superaron a G. Díaz y A. Aradillas en cinco sets.