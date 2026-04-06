Dividen la cartelera Guardianes y Cachorros

CLEVELAND.- CJ Kayfus conectó un jonrón y el venezolano Gabriel Arias pegó un sencillo productor en la octava entrada para que los Guardianes de Cleveland remontaran y vencieran 6-5 a los Cachorros de Chicago, dividiendo así este domingo una doble cartelera.

Tras ser blanqueados en el primer duelo, los Guardianes estaban a seis outs de ser barridos cuando Kayfus, quien entró como emergente en la sexta, la botó ante Jacob Webb (0-1) para poner la pizarra 4-4.

El novato estadounidense Chase DeLauter siguió con un sencillo y el estadounidense Rhys Hoskins negoció boleto antes de que Arias conectara su segundo sencillo impulsor del juego 2. Austin Hedges trajo otra con un sencillo para poner a Cleveland arriba 6-4.

Scott Armstrong (1-0) permitió un jonrón que rompió el empate pero se llevó la victoria. Cade Smith permitió un sencillo remolcador de Ian Happ en la novena, pero dejó a dos corredores en base para su tercer salvamento.

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El antesalista estrella de los Guardianes, el dominicano José Ramírez, participó en su juego número 1,619, empatando con Terry Turner con la mayor cantidad en la historia del club.

En el primero de la doble cartelera panameño Miguel Amaya conectó un sencillo impulsor en la octava entrada —apenas el segundo hit de Chicago— y cuatro lanzadores de los Cachorros se combinaron para permitir un solo hit en una victoria por 1-0 sobre los Guardianes de Cleveland .

Por los Guardianes, el dominicano Angel Martínez de 3-0 con una anotada.