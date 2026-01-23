Djokovic, a uno de 400 victorias

MELBOURNE.- Novak Djokovic y Stan Wawrinka protagonizaron un día para el recuerdo en el Abierto de Australia.

Djokovic alcanzó las 399 victorias en partidos de Grand Slam al vencer el jueves 6-3, 6-2, 6-2 a Francesco Maestrelli, con lo que el serbio de 38 años —campeón de 24 grandes— quedó a un triunfo de convertirse en el primer jugador en alcanzar las 400.

Ambiciona conquistar un sin precedentes 25º título de Grand Slam. Y si lo logra, superará el récord de Ken Rosewall (con 37 años en 1972) como el hombre de mayor edad en la era abierta en ganar un campeonato de individuales.

El nombre de Rosewall fue prominente en el quinto día en el Melbourne Park, donde estuvo entre los VIP invitados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Wawrinka, con 40 años y 310 días, se convirtió en el primer hombre mayor de 40 años en alcanzar la tercera ronda de un torneo grande desde Rosewall en 1978. Preciso de una remontada de 4 horas y media, imponiéndose 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (3) sobre Arthur Gea, de 21 años. Fue el partido más largo del torneo de 2026 hasta ahora.

Wawrinka, quien se retirará al final del año, se enfrentará a continuación con el número nueve Taylor Fritz.

El suyo fue uno de los tres partidos de alto perfil que terminaron casi al mismo tiempo.

Jannik Sinner dio otro paso en su intento de encadenar el triplete de títulos en el Abierto de Australia al despachar 6-1, 6-4, 6-2 a James Duckworth en la arena Rod Laver.