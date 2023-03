Djokovic se da de baja de Miami

MIAMI GARDENS.- Después que Novak Djokovic se bajó de torneos en Florida y California al seguir imposibilitado de poder viajar a Estados Unidos como un ciudadano extranjero que no se ha vacunado contra el COVID-19, un portavoz de la Federación Estadounidense de Tenis podrá ingresar al país para el US Open en agosto.

“La Casa Blanca es la que determina las normas de ingreso a Estados Unidos. Estamos muy confiados que la norma que impide a Novak Djokovic ingresar a Estados Unidos será rescindida o acabará en un futuro cercano”, escribió Chris Widmaier, el portavoz de la USTA (iniciales en inglés de la federación, a The Associated Press. “No existe ningún tipo de restricciones por el COVID-19 para ningún jugador, aficionado o cualquiera que asista. Novak, uno de nuestros campeones, será bienvenido para competir en el US Open 2023.

El US Open, de dos semanas de duración, comenzará en Flushing Meadows el 28 de agosto.

Djokovic no pudo acudir a Nueva York para el último Grand Slam de la temporada de 2022, cuando también los Masters de Miami e Indian Wells por no haberse vacunado contra el COVID-19.

El serbio de 35 años quedó descartado del torneo en Miami que comienza la semana próxima, informó un portavoz del torneo.

Djokovic es el número uno de la clasificación de la ATP y está empatado con Rafael Nadal, ausente en Miami por lesión — con una cifra récord de 22 títulos de Grand Slam entre los hombres. En 2023, Djokovic tiene marca de 15-1 con dos títulos, incluyendo el Abierto de Australia en enero.

Pero se tendrá que perder los primeros dos Masters 1000 de la campaña. Se dio de baja de Indian Wells en California y que termina este fin de semana debido a que no pudo ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el COVID-19.

En 2022, Djokovic también se perdió Indian Wells, Miami y el US Open. En abril de 2020, en medio de la pandemia, Djokovic dijo estar en contra de la necesidad de estar vacunado para viajar. Posteriormente aseguró que no se vacunaría aunque eso significara que se tiene que perder los torneos.