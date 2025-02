Bivol no descarta una segunda pelea ante "Canelo" Álvarez

El pugilista ruso Dmitry Bivol, que el sábado pasado se convirtió en campeón indiscutido en la categoría de los semicompletos, sigue abierto a la posibilidad de tener una segunda pelea ante Saúl "Canelo" Álvarez.

Si bien meses atrás el mismo Bivol aseguró que no le interesaba cerrar una segunda pelea ante el pugilista tapatío, a quien derrotó en 2022, la victoria que le entregó todos los cetros de las 175 libras, le han hecho abrir el panorama y buscar nuevos objetivos; entre ellos, conquistar los cinturones que tiene el "Canelo" en la categoría de las 168 libras.

"Sí, podría bajar a 168, pero tal vez podría subir, no me gustaría poner tanta presión a mi cuerpo. No sé qué haya en peso crucero, pero en supermedio todos los cinturones están con 'Canelo', es una opción, pero no sé".

"Quiero pelear por los cinturones, es lo primero que quiero, quiero pelear por mi legado, quiero sacar el mayor beneficio de las peleas, no se trata de dinero, sino de ser recordado por la gente en la historia del boxeo, es lo que quiero", comentó.

El próximo mes de mayo, el tapatío se enfrentará a William Scull en Arabia Saudita, esto para recuperar el indiscutido en la categoría, ya que el cubano ostenta el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), luego de que el tapatío no lo defendiera el año pasado.

Posteriormente, el "Canelo" se enfrentará a Terence Crawford, en donde también estarán en juego todos los cinturones, por lo que una posible pelea entre el tapatío y Bivol se daría en 2026.