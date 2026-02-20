logo pulso
Doblegan los Hawks 117-107 a los Sixers

Por AP

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
FILADELFIA.- Jalen Johnson anotó 32 puntos y capturó 10 rebotes, mientras que CJ McCollum sumó 23 unidades para que los Hawks de Atlanta doblegaran el jueves 117-107 a los 76ers de Filadelfia, en el primer duelo de ambos conjuntos tras la pausa del Juego de Estrellas.

Dyson Daniels terminó con 15 puntos y Nickeil Alexander-Walker anotó 14, en tanto que Zaccharie Risacher y Jock Landale aportaron 10 cada uno. Los Hawks cortaron una racha de tres derrotas con su tercer triunfo sobre Filadelfia esta temporada.

Tyrese Maxey anotó 28 puntos y VJ Edgecombe, el Más Valioso del Juego de Estrellas en Ascenso, agregó 20 por los Sixers, que no contaron con el pívot Joel Embiid, debido a molestias en la espinilla derecha.

Kelly Oubre Jr. anotó 17 puntos y Quentin Grimes consiguió 10 de sus 14 unidades en la primera mitad por Filadelfia. Andre Drummond contribuyó con 10 puntos y 14 rebotes, pero los Sixers perdieron por tercera vez consecutiva y por cuarta ocasión en cinco partidos.

