Doblete de Osimhen y el Nápoles sigue en la lucha por el 'Scudetto'

El delantero nigeriano Víctor Osimhen rubricó un doblete en la victoria por 1-2 frente al Hellas Verona que sirve al Nápoles para mantenerse en la pelea por el 'Scudetto', en la vigésima novena jornada de la Serie A.

El Nápoles tenía un partido complicado a domicilio frente al Verona en un momento en el que cualquier 'pinchazo' puede ser determinante en la clasificación, pero Osimhen no falló.

No se había cumplido el cuarto hora cuando el italiano Mateo Politano lanzó un centro desde el perfil derecho para y el ariete se impuso a los centrales locales y deshizo el empate del marcador.

Fue un partido cerrado en el que no hubo demasiadas oportunidades claras, especialmente para el Verona, que vio cómo su delantero más en forma, el argentino Giovanni Simeone, no pudo hacer nada para marcar. Los 'partenopei', pese a llevar el mando del encuentro, no desplegaron su mejor versión ante el conjunto que dirige el turco Igor Tudor, en busca de alcanzar los puestos europeos.

El español Fabián Ruiz, siempre pieza clave en la medular de los napolitanos, a punto estuvo de hacer el segundo hasta en dos ocasiones con dos disparos lejanos.

Pero fue de nuevo el nigeriano el que, ya en la segunda mitad y tras un despiste del Verona, amplió la ventaja desde el área pequeña a pase del italiano Giovanni Di Lorenzo.

Parecía que el partido ya estaba sentenciado, pero lo abrió el Verona en el minuto 76 por medio del italiano Davide Faraoni, que cabeceó a una escuadra un centro del francés Adrien Tameze. Apretaron entonces los locales y sometieron a un Nápoles que no podía frenar las internadas rivales.

Sin embargo, una más que evitable mano del Federico Ceccherini supuso la expulsión del italiano en el mejor momento de los suyos, algo que hizo que el Nápoles retomó el control para los últimos minutos, en los que pudo ampliar el marcador por medio del portugués Mario Rui, pero el larguero repelió su potente disparo.

Con estos tres puntos, los 'Azzurri' se ponen segundos a tres puntos del Milan y dos por encima de un Inter que tiene que disputar esta jornada todavía, mientras que el Verona se mantiene 9º y se aleja del Fiorentina, así como de los puestos europeos.