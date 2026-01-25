Dolorosa derrota del ADSL femenil ante Xolos

En actividad de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, el Atlético de San Luis Femenil recibió al Club Tijuana en la cancha del Alfonso Lastaras Ramírez, encuentro en el que, pese a mostrar iniciativa durante el primer tiempo y reaccionar en la parte complementaria, las potosinas terminaron cayendo con marcador de 3-2 ante la escuadra fronteriza.

El partido inició con un conjunto potosino volcado al frente en busca de abrir el marcador. Apenas al minuto 3, la guardameta visitante Valeria Zárate realizó una atajada clave que evitó el gol de las locales, y minutos más tarde Silvana González probó con un disparo que pasó por encima del arco de Tijuana.

Sin embargo, al minuto 38, en un contragolpe, Roselord Borgella definió dentro del área con un taconazo para adelantar a las fronterizas. La presión ofensiva de Xolos continuó y al 44´, Deisy Ojeda incrementó la ventaja con un disparo de larga distancia; instantes después, la misma Ojeda marcó nuevamente antes del descanso para colocar el 0-3.

Para la segunda mitad, el duelo se tornó más equilibrado y el Atlético de San Luis comenzó a generar mayor posesión del balón. Al minuto 74, los ajustes dieron resultado cuando Mía Flores elaboró una jugada que Enyerliannys Higuera concretó para descontar. La insistencia de las locales rindió frutos nuevamente al 85´, cuando Chiara Singarella acercó a las potosinas con el 3-2 definitivo.

Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil se mantiene con un punto en el torneo y en la Jornada 6 visitará al Atlas, mientras que el Club Tijuana enfrentará al Puebla.