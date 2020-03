Domina Gimnasia Rítmica el Campeonato Estatal

El Centro de Gimnasia Rítmica dominó el Campeonato Estatal de la especialidad al conquistar ocho primeros lugares, incluyendo a la campeona estatal Anastasia Arias en la Clase I A, y a la subcampeona Sara Guevara.

El pasado miércoles y jueves se llevó a cabo este evento en el Pabellón Multideportivo de la Unidad Deportiva "Adolfo López Mateos". Este campeonato es parte del proceso selectivo para Campeonato Nacional al sumarse a las notas de cada gimnasta en Copa San Luis 2020 a realizarse en del 2 al 5 abril próximo en la misma sede.

Los resultados son los siguientes, en la Clase I-A, Anastasia Arias Tsarkova de CGR se corona campeona absoluta con 5 primeros lugares y una puntuación total de 53.200; subcampeona Sara Guevara Hernández de CGR, All Around con 48.200 y tercer lugar Mariana Gómez Retes de Rytmo con 47.800.

En la Clase B, All Around, primer lugar para Estefanía Ruiz de Rytmo con 45.150; segundo, Sofía Ibarra Salas del CGR con 44.450; tercero, María Medina Gómez del CGR con 42.450; en la Clase II-A All Around, el primer lugar para Valentina Cerino Meza del CGR; segundo, Mariana Salinas Iracheta del CGR; tercero, Angélica Ruiz Lara del CGR.

En la Clase II-B All Around, la triunfadora fue Itzel Acosta Martínez, segundo, Karina Blanco Durham y tercero para Fernanda Cansino, todas del Centro de Gimnasia Rítmica; en la Clase III-A, All Around, las representantes de Rytmo, Valeria Ortiz Galván y Ana Sofía Lira Vázquez, hicieron el 1-2; tercero para Romina Martínez Nieto del CRG; en la Clase III-B en el All Around, primer lugar para Daniel Medellín Brandon; segundo, Valeria Blanco Durham; tercero, Nina Acuña González, todas ellas del Centro de Gimnasia Rítmica.

En la Clase III-C All Around, primer lugar para Victoria Acuña González del CGR y segundo para Osmara Carrillo Bustos del CGR; en la Clase IV-A All Around, empate en el primer lugar entre Mariana López Saavedra del CGR y Matilde Torre del CDP, tercero para María Inés Balboa del CGR; Clase IV-B All Around, sitio de honor para Nuria Abad del CDP; segundo, Valeria Castellanos CGR y tercero para Valeria González Ferretiz del CGR;

Clase IV-C All Around, primer lugar para Nuria Reséndiz de Rytmo; segundo, Mariana Méndez Padilla de Rytmo; tercero para Victoria López Nava del CGR; Clase V-A All Around, primer lugar para Marianne Martínez blanco del CGR; segundo, Eugenia Bacconier Noyola de La Loma y tercero para Avril Isabella Ramírez de La Loma; Clase V-B All Around, la ganadora fue Hefziba Medina Salazar de la Loma; segundo, Gabriela Vallejo de la Torre del CGR; tercero, Ana Victoria Martínez González del CGR.

En la Clase VII-A Quintetas, el primer lugar para Rytmo con 8.200 puntos; segundo para el Centro de Gimnasia Rítmica RRSL con 8.000; tercero, CGRA_1 con 7.950; Clase VII-B Quintetas, primer lugar CGR-B con 9.200 puntos; segundo, La Loma "B" con 7.850 y tercero para el CGR_RRSL con 7.450 puntos.