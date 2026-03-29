Domina Mercedes parrilla de salida para GP de Japón

SUZUKA, Japón.- El piloto de Mercedes Kimi Antonelli saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 del domingo, apenas dos semanas después de que ganó su primera carrera en China para liderar la calificación.

Antonelli, de 19 años, registró el sábado un tiempo de 1 minuto, 28,778 segundos en la sesión de calificación en el circuito de Suzuka, de 5,8 kilómetros, en el centro de Japón.

Su compañero de escudería George Russell saldrá a su lado. Russell ganó Australia desde la pole, la primera prueba de la campaña y con lo que inició el temprano dominio de Mercedes en 2026.

Oscar Piastri, de McLaren, que aún no ha comenzado una carrera esta temporada, arrancará junto a Charles Leclerc, de Ferrari, desde la segunda fila, mientras que su compañero en el equipo británico Lando Norris estará acompañado por Lewis Hamilton, de Ferrari, en la tercera.

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"Fue una buena. Fue limpia", dijo Antonelli. "Me sentí muy bien en el auto. Estoy realmente feliz con la sesión y ahora nos enfocamos en mañana".

Por segunda carrera consecutiva, el joven italiano eclipsó al piloto británico de mayor edad.

"Hizo un gran trabajo otra vez", dijo Russell, de 28 años.

La vuelta más rápida de Antonelli fue tres décimas de segundo más veloz que la de Russell, lo cual es una gran diferencia en la Fórmula 1.

"Creo que en general fue una sesión muy fuerte", dijo Antonelli. "Pero con las (nuevas) regulaciones es muy fácil ganar o perder tres décimas. Es realmente fácil ganar o perder tiempo".

Los autos de Fórmula 1 esta temporada están impulsados 50-50 por energía de batería y por energía de motor de combustión, y los chasis son ligeramente más pequeños y más ágiles. Esto ha facilitado los adelantamientos en las dos primeras carreras.

Pero Suzuka es un circuito de la vieja escuela y es más angosto, con menos rectas, así que adelantar seguirá siendo difícil.