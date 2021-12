Domina Mercedes prácticas en Arabia

YIDDA, Arabia Saudí.- Lewis Hamilton podría no sentirse a gusto en el Gran Premio de Arabia Saudí, pero su reticencia a competir en el país no se ha evidenciado en la pista: El heptacampeón registró el mejor tiempo el viernes en las dos sesiones de práctica para la edición inaugural del circuito más reciente de la Fórmula Uno.

Por la tarde, Hamilton fue más rápido que su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, en una segunda sesión que terminó aproximadamente tres minutos antes por una bandera roja causada por un choque a toda velocidad de Charles LeClerc en la curva 22.

En la sesión matutina, el británico superó por 0.056 segundos al líder del campeonato, Max Verstappen, de Red Bull, y por 0.223 a Bottas.

Verstappen lideró durante los primeros 40 minutos de la primera sesión de una hora en el circuito callejero de 6,2 kilómetros (3,8 millas), el cual forma parte de una zona turística costera de 30 kilómetros (18,6 millas) en Yidda.

El circuito de alta velocidad cuenta con 27 curvas (16 a la izquierda y 11 a la derecha) que fue construido para el primer evento de la F1 en Arabia Saudí hace unos ocho meses, si bien los toques finales continuaban esta semana y partes de las instalaciones continúan bajo construcción.

Hamilton ha sido el piloto que más abiertamente ha criticado la visita de la F1 a Arabia Saudí, un país que varios grupos defensores de los derechos humanos acusan de organizar eventos deportivos para limpiar su imagen y desviar la atención de los abusos cometidos en todo el país.

La F1 termina su temporada con tres carreras consecutivas en Medio Oriente, y cuatro GP totales en la región en el calendario de 2021. Hamilton dio su opinión en Bahréin y Qatar y el jueves dijo que si dependiera de él, no elegiría correr en Arabia Saudí.

"Como lo dije (en Qatar), siendo que el deporte y nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de ayudar a crear conciencia sobre ciertos asuntos que hemos visto, en particular las violaciones a los derechos humanos en estos países a los que vamos", indicó el británico. "¿Que si me siento cómodo aquí? No diría que sí. Pero no depende de mí estar aquí, el deporte ha tomado la decisión de estar aquí. Sin importar si está bien o mal, mientras estemos aquí, yo pienso que es importante que tratemos de crear conciencia".