¿Dónde ver debut en Juegos Olímpicos de la Selección de Futbol?

La Selección Mexicana Olímpica de futbol debutará este jueves en los Juegos de Tokio 2020 ante Francia en el Tokyo Stadium.

El duelo será el jueves 22 a las 3:00 am y lo podrás ver por: Canal 5, Azteca 7 y Marca Claro.

Así que tendrás que poner tu despertador el miércoles por la noche, para no perderte el duelo entre el Tricolor y los ´Blues´, que tendrán a los delanteros de los Tigres, André-Pierre Gignac y Florian Thauvin.

"Lo conozco bien porque hemos jugado en Francia y en México", afirma Guillermo Ochoa."Sé que es un gran jugador, muy importante para Tigres".

"Sé que es difícil marcarlo para los defensas. He jugado contra él en Francia y México, y ahora será muy interesante verlo en Tokio", continuó.

Japón y Sudáfrica completan el Grupo A del torneo de futbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.