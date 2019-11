¿Dónde ver las semifinales del Ascenso MX?

Los pronósticos se vislumbran reservados este sábado 23 de noviembre, en la antesala de la final del Apertura 2019, en el Ascenso MX.

Sólo un gol se registró en la ida de las semifinales, gracias al tanto de Diego Jiménez que dictó el triunfo de los Alebrijes sobre el Celaya (0-1), en el estadio Miguel Alemán Valdés.

Los Alebrijes terminaron la fase regular como líderes, con 27 puntos, y mantuvieron su plaza invicta con cuatro triunfos y dos empates.



OAXACA VS CELAYA

Instituto Tecnológico de Oaxaca

19:00 horas

Canal: Claro Sports



El otro boleto para la final se disputará horas antes, entre el Atlante y el Atlético Zacatepec. En la ida se conformaron con un empate a cero goles, en el estadio Agustín "Coruco" Díaz.

Como locales durante el Apertura 2019, los Potros de Hierro no vieron la derrota tras cuatro victorias y tres empates que valieron 15 puntos de los 26 cosechados.



ATLANTE VS ATLÉTICO ZACATEPEC

Estadio Andrés Quintana Roo

17:00 horas

Canal: TUDN